Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK deplasmanında

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez gruplara kalan Aliağa Futbol, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Hakan Ülker yönetecek. Kupada eleme turlarında İnegöl Kafkas Spor, Bornova 1877 (D), Serik Spor ve Sivasspor'u (D) saf dışı bırakan İzmir temsilcisi şimdi de Iğdır ekibini dize getirip grup aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor. Aliağa Futbol, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlarken; Iğdır FK ise 1'inci Lig'de Play-Off hattında 7'nci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar kupada daha sonra Samsunspor, Konyaspor (D) ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor