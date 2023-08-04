Aliağa Futbol Kulübü Bolu kampında moral buldu

TFF 3'üncü 1'inci Grup ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Kulüp Başkanı Kamil Önal'ın Bolu kampına yaptığı ziyaretle moral buldu. Serkan Acar ve Kamil Önal, kampın devam ettiği tesislerde Sakaryaspor'la 0-0 sona eren hazırlık maçını tribünden takip etti. İkili, müsabaka sonrası Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, teknik direktör Hakan Şapcı ve futbolcularla bir araya gelip sarı-siyahlılara başarı diledi. Başkanlar, Aliağa ekibine Aliağa halkının bu sezon da şampiyonluk beklediğini iletti.