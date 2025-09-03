Haberler

Aliağa Futbol, İnegöl Kafkasspor'u Geçerek Türkiye Kupası'nda İlerledi

Aliağa Futbol, İnegöl Kafkasspor'u Geçerek Türkiye Kupası'nda İlerledi
TÜRKİYE Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Aliağa Futbol evinde İnegöl Kafkasspor'u mağlup ederek tur atladı: 2-1. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini ilk yarıda 15'inci dakikada Mehmet Uysal ve 45'inci dakikada Göktuğ Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin tek golü son anlarda 90'ıncı dakikada Yusuf Kaplan'dan geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
