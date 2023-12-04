Aliağa Futbol, Gümüşhanespor'u yenerek liderliğini sürdürdü

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü ile 1-1 berabere kalan Aliağa Futbol dün evinde Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. En yakın rakibi Kepezspor'la arasındaki 4 puanlık farkı koruyan 30 puanlı İzmir ekibi, 12'nci maçında 9'uncu galibiyetini aldı. Sarı-siyahlılar oynadığı 13 karşılaşmada hiçbir rakibinden 2 gol yemedi. Grupta attığı 23 golle en skorer takım olan, 3'üncü Lig'in namağlup 3 takımından biri konumundaki Aliağa temsilcisi, kalesinde gördüğü 5 golle en iyi savunma performansına imza atan ekip konumunda. Bu haftayı bay geçirecek Aliağa Futbol, ilk yarının son maçında Play-Off yarışı veren Kırıkkalegücü'ne konuk olacak.