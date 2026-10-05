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Aliağa Futbol, Erbaaspor'u 4-2 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü

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Aliağa Futbol, Erbaaspor'u 4-2 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü
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Aliağa Futbol, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u 4-2 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Teknik Direktör Namet Ateş, fark bire indiğinde verdikleri ortak cevapla bir dakika sonra yeniden gol bulup skoru 4-1'e taşıdıklarını söyledi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u deplasmanda 4-2 yenip zirve yarışında iddiasını sürdüren Aliağa Futbol'da Teknik Direktör Namet Ateş müsabakayı değerlendirdi. Hücumda etkili olduklarını belirten Ateş, "4-2 kazandığımız Erbaaspor karşılaşmasında bizim için öne çıkan, rakibin farkı bire indirdiği anda verdiğimiz ortak cevaptı. Sadece bir dakika sonra yeniden gol bulduk ve dört dakika içinde skoru 4-1'e taşıdık. Rakibin geri dönüş ihtimali güçlenirken hücum aramaya devam etmemiz, galibiyetin belirleyici bölümünü oluşturdu" dedi.

Takımın her alanda sorumluluk aldığını vurgulayan deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hazırlık sürecinde birkaç ortak önceliği netleştirdik. Rakibin merkez bağlantılarını sınırlamak, kazandığımız toplarda boşalan alanlara yönelmek ve hücuma katılırken birbirimizin arkasını korumak. Her oyuncunun görevi, takım arkadaşının hareketiyle anlam kazanıyordu. Dört golün sevincini de aynı anlayışla paylaşıyoruz. Golü tamamlayan son dokunuş kadar, o fırsatı hazırlayan destek ve geride alınan sorumluluk da takımımızın ortak emeğidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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