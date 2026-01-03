Aliağa FK'da Gökhan Karadeniz bilmecesi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Aliağa Futbol'da Gökhan Karadeniz transferinde ilginç gelişmeler yaşandı. Sarı-siyahlılar el sıkışıp protokol imzaladığı Gökhan Karadeniz'e lisans çıkarırken, Gökhan ise son anda karar değiştirip Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor'un kampına katıldı. Batman ekibinin transferi gerçekleştirmek için Aliağa temsilcisi ile anlaşması gerektiği ifade edildi. Sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de Serik Spor forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Öte yandan Aliağa Futbol'un Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan santrfor Tahir Babaoğlu (33) ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Tahir ilk yarıda 3'üncü Lig'de 15 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor