Haberler

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a konuk olacak
Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'a konuk olacak. Maç, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yeniden çıkışa geçerek zirve yarışından kopmayan Aliağa FK yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bu sezon kupada tarihinde ilk kez gruplara kalan sarı-siyahlı ekip ilk iki grup maçında Iğdır FK'yla deplasmanda 2-2 berabere kalıp evinde Süper Lig temsilcisi Samsunspor'a 6-2 yenildi. Süper Lig'de haftalardır kötü gidişe engel olamayan Konyaspor ise kupada Antalyaspor ve Bodrum FK'yı yenerek 2'de 2 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
