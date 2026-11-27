Aliağa FK yarın sahasında GMG Kastamonuspor ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yarın saat 15.30'da Aliağa Atatürk Stadı'nda GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Son iki maçını kazanarak zirve yarışında iddialı hale gelen Aliağa FK'da Sergen Piçinciol cezalı; ev sahibi 29 puanla 3., Kastamonuspor 5 puanla 15. sırada.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sebatspor ve Adana Demirspor (D) maçlarını kazanıp zirve yarışında yeniden iddialı duruma gelen Aliağa Futbol yarın sahasında GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Aliağa FK'da stoper Sergen Piçinciol sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Aliağa FK takımı haftaya 29 puanla 3'üncü sırada girerken, Kastamonuspor ise 5 puan toplayıp 15'inci basamakta yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı