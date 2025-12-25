Aliağa FK, kupaya beraberlikle başladı

Aliağa FK, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 2-2 berabere kalarak kupaya 1 puanla başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Türkiye Kupası'na puanla başlamayı başardı. B Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcisi, ilk maçında deplasmanda 1. Lig ekibi Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 geriye düşmesine rağmen 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Aliağa FK, gruptaki ikinci maçta 14 Ocak Çarşamba günü Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek.

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin'in ligde şampiyonluk hedeflemenin yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mümkün olduğunca ilerlemek istediği öğrenildi.

Öte yandan Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 31 puanla 4. sırada girmeyi başardı. - İZMİR