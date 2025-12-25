Haberler

Aliağa FK, kupaya beraberlikle başladı

Aliağa FK, kupaya beraberlikle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa FK, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Iğdır FK ile 2-2 berabere kalarak kupaya 1 puanla başladı. İzmir temsilcisi, 90. dakikada bulduğu golle maçı eşitledi ve gruptaki ikinci maçında Samsunspor'u konuk edecek.

Aliağa FK, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 2-2 berabere kalarak kupaya 1 puanla başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Türkiye Kupası'na puanla başlamayı başardı. B Grubu'nda mücadele eden İzmir temsilcisi, ilk maçında deplasmanda 1. Lig ekibi Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 geriye düşmesine rağmen 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Aliağa FK, gruptaki ikinci maçta 14 Ocak Çarşamba günü Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek.

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin'in ligde şampiyonluk hedeflemenin yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mümkün olduğunca ilerlemek istediği öğrenildi.

Öte yandan Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 31 puanla 4. sırada girmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak