Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta En Skorer ve En Az Gol Yiyen Takım

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta attığı 33 golle ligin en skorer takımı olurken, kalesinde yalnızca 8 gol görerek en az gol yiyen ekip olma unvanını da elinde bulunduruyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, gösterdiği etkili performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk 12 haftalık periyotta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 25 puanla lider Mardin 1969'un hemen arkasında yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, hem savunması hem de hücum hattıyla dikkat çekiyor. Grubunda attığı 33 golle ligin en skorer takımı olan Aliağa FK, kalesinde yalnızca 8 gol görerek en az gol yiyen ekip unvanını da elinde bulunduruyor. +25 averajla bu alanda da ligin en iyi takımı konumunda bulunan İzmir temsilcisi, sezonun en etkileyici performanslarından birini sergiliyor.

Malik, Harun ve Mercan'ın 7'şer golü bulunuyor

Ligin en golcü takımı konumundaki Aliağa FK'da Malik Karaahmet, Harun Kavaklıdere ve Mertcan Açıkgöz, 7'şer golle takımın skor yükünü omuzladı. Bu üç oyuncu, takımın ligde attığı 33 golün 21'ine doğrudan katkı sağlamış oldu. Kalan 12 gol ise 7 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. - İZMİR