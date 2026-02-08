Haberler

Aliağa FK evinde Somaspor'la oynayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Futbol, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve için mücadele ederken, Somaspor ile 23'üncü hafta maçında karşılaşacak. Maç, Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Aliağa FK'nın sarı kart cezalısı Muammer Sarıkaya, Somaspor'un ise kırmızı kart cezalıları Yusuf Avcılar ve Yuğut Utku, bu maçta forma giyemeyecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol yarın 23'üncü hafta maçında evinde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Somaspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Yakup Özhan düdük çalacak. Ev sahibi Aliağa FK'da sarı kart cezalısı orta saha Muammer Sarıkaya forma giyemeyecek. Konuk Somaspor'da ise kırmızı kart cezalıları Yusuf Avcılar ve Yuğut Utku, Aliağa FK'ya karşı oynayamayacak.

Son 4 maçını kazanan Aliağa FK 43 puanla zirve mücadelesi verirken, geçen hafta evinde Muşspor'a 2-1 kaybeden düşme hattının bir basamak üzerindeki Somaspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Ara transferin son gününde Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Suat Kaya'yı alan Aliağa futbolcularından Musa Şahindere'yi ise Orduspor 1967'ye kiralık göndermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler