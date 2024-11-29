Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı

Aliağa FK, Polat Çetin ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Aliağa FK, Polat Çetin ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig takımlarından Aliağa FK, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra Polat Çetin ile 3 yıllık anlaşma yaptı. İmza töreninde Çetin, Aliağa'nın başarısı için birlikte çalışacaklarını belirtti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Aliağa FK, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra Polat Çetin ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Çetin, "Hep birlikte, çok çalışarak Aliağa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra, 2016-2019 yılları arasında takımın başında bulunan Polat Çetin ile yeniden anlaşmaya anlaşmaya vardı.

Aliağa Futbol Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Polat Çetin için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Turgay Mete'nin de katıldığı törende konuşan 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Memleketimin takımı olan Aliağa Futbol Kulübü'ne teknik direktör olarak geri dönmek, benim için tarifsiz bir gurur ve mutluluk. Bu kulübün formasını terlettiğim günlerden, şimdi bu büyük camiayı sahada yönetmeye geldiğim noktaya ulaşmak, hayallerimin ötesinde bir durum. Aliağa'nın ruhunu, mücadeleci kimliğini ve taraftarlarımızın desteğini her zaman hissettik. Şimdi bunu sahaya yansıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte, çok çalışarak Aliağa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğiz. Bu yolda bana güvenen başkanımıza, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Başarıya hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Polat Çetin, Aliağa FK, Bld Kütahya, Şile Yıldız, Karabük İY, ve son olarak 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig'de 1923 Mustafakemalpaşaspor'da görev yaptı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
img

Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
img

Süper Lig devine imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir? Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.