Aliağa FK'nın rakibi Ankara Demirspor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'u evinde 2-0 yenerek Play-Off potasına adını yazdıran Aliağa Futbol yarın Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sıralamada 40 puan ve averajla 4'üncü basamakta yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin seriyi sürdürmek istediklerini belirterek, "Maça moralli çıkacağız. Son 3 maçımızı kazandık ve yeniden Play-Off potasına girdik. Ankara Demirspor'a saygı duyuyoruz ama biz kazanmak için en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

EMRE KESKİN İMZALADI

Aliağa FK takımı ara transfer döneminde bir takviye daha gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar son olarak Menemen Futbol Kulübü'nde forma giyen Emre Keskin'i kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir FK'da profesyonel olan Emre Keskin, 7 Eylül Turgutluspor'la şampiyonluk yaşarken, Esenler Erokspor, Adıyaman Futbol Kulübü ve Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giydi. Aliağa Futbol Kulübü'ne geldiği için heyecanlı olduğunu belirten Emre Keskin, "Teklif geldiğinde tereddüt etmeden kabul ettim. Aliağa FK'yı yakından takip ediyorum. Burada güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.