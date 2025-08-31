Aliağa FK'nın Namağlup Serisi Sona Erdi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Gebzespor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Aliağa FK'da müthiş seri sona erdi. İzmir ekibi bu sonuçla lig aşamasında tam 1021 gün sonra mağlubiyetle tanıştı. Son mağlubiyetini Bölgesel Amatör Lig'de 13 Kasım 2022 yılında Çeşme Belediyespor'a karşı 2-1'lik skorla alan Aliağa Futbol Kulübü, 2 sezon üst üste 3'üncü Lig'de normal sezonu namağlup bitirmişti. Geçen sezon da namağlup şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen Aliağa FK, 2'nci Lig'de de sezona galibiyetle başlamıştı. İlk hafta maçında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenen Aliağa FK'nın rekora giden serisi Gebze'de son bulmuş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor