Aliağa FK, Musa Şahindere ile Anlaştı
TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, Gençlerbirliği altyapısından yetişen sol bek Musa Şahindere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Sarıyer'de şampiyonluk yaşayan oyuncuya, kulüpten 'hoş geldin' mesajı verildi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, Gençlerbirliği altyapısından yetişen 23 yaşındaki sol bek Musa Şahindere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden kiralık olarak forma giydiği Sarıyer Spor Kulübü'nde şampiyonluk yaşayan sol bek Musa Şahindere ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor