Aliağa FK, Musa Şahindere ile Anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, Gençlerbirliği altyapısından yetişen 23 yaşındaki sol bek Musa Şahindere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nden kiralık olarak forma giydiği Sarıyer Spor Kulübü'nde şampiyonluk yaşayan sol bek Musa Şahindere ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR