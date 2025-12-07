Haberler

TFF 2. Lig: Aliağa FK: 3 Kırklarelispor: 0

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, evinde Kırklarelispor'u 3-0'lık skorla geçti. Goller Veli Çetin, Hasan Kılıç ve Malik Karaahmet'ten geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta mücadelesinde Aliağa FK, evinde karşılaştığı Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Berkay Ağış, Volkan Esen, Melih Tan

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı (Kaan Adar dk. 88), Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Yusuf Erdem Gümüş dk. 74), Harun Kavaklıdere (Ahmet İlhan Özek dk. 74), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz (Furkan Say dk. 82), Malik Karaahmet (Yunus Emre Kahya dk. 88)

Kırklarelispor: Anıl Demir, Yağız Dilek (Doruk Tuğrul dk. 84), Miraç Acer, Massis Gülük, Oğuzhan Çapar, Semih Üstün (Şükür Toğrak dk. 52), Ömer Faruk Yücel, Fehmi Güneş, Hüseyin Altuğ Taş (Hozan Harman dk. 78), Eslem Öztürk (Emre Balkı dk. 78), Muhammet Akpınar (Melih Okutan dk. 78)

Goller: Veli Çetin (dk. 24), Hasan Kılıç (dk. 62), Malik Karaahmet (dk. 67) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Malik Karaahmet, Hasan Kılıç (Aliağa FK), Eslem Öztürk, Miraç Acer, Ömer Faruk Yücel (Kırklarelispor) - İZMİR

