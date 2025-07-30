Aliağa FK, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı Transfer Etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa FK, İstanbulspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig takımlarından Aliağa FK, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya'yı transfer etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda bir hamle yaparak son olarak 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'da oynayan Muammer Sarıkaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor'un orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Muammer'e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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