Aliağa FK, İstanbulspor'dan Muammer Sarıkaya'yı Transfer Etti

TFF 2. Lig takımlarından Aliağa FK, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya'yı transfer etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda bir hamle yaparak son olarak 1. Lig temsilcisi İstanbulspor'da oynayan Muammer Sarıkaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor'un orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya'yla 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Muammer'e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İZMİR