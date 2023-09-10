TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 2023-24 sezonun ilk haftasında evinde Kepezspor'la 1-1 berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdıran Aliağa FK, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. İzmir ekibi, son olarak 1'inci Lig ekibi Manisa FK forması giyen hücum oyuncusu Mehmet Uysal'ı bonservisiyle kadrosuna dahil etti. Manisa BŞB altyapısından yetişip Manisa FK'ya gelen 23 yaşındaki forvet kariyerinde Somaspor forması da giydi. Mehmet Uysal sözleşme imzalar imzalamaz dün oynanan Kepezspor maçında sahaya çıktı. Mehmet Uysal, ikinci yarının başında Sinan'ın yerine sahada yer aldı.

Aliağa ekibinde Kepez beraberliğini değerlendiren teknik direktör Hakan Şapçı, "Lige iyi başlamak istemiştik ama maçın başında rüzgarın da etkisiyle istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Kendi hatamız sonucu yediğimiz bir golle geriyede de düştük ancak oyuncularımız ikinci yarı bir tepki göstererek maçın çevrilmesi için güzel bir gayret sarf ettiler. Birçok pozisyona girsek de çoğunu değerlendiremedik. Maçın son dakikasında beraberliği yakaladık. Uzatma dakikalarında ise galibiyeti yakalayabileceğimz şutumuz direkten döndü. Mücadelemiz ve niyetimiz iyi fakat zamana ihtiyacımız var. Eksiklerimizi daha çok çalışarak gidereceğiz" dedi.