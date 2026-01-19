Haberler

Aliağa FK'nın yüzü güldü

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, evinde Gebzespor'u 1-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Teknik direktör Polat Çetin, galibiyetin kendileri için değerli olduğunu ve zirve yarışına katılmayı hedeflediklerini belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Gebzespor'u 1-0 yenen Aliağa FK, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Üst üste ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kayıplar yaşayan sarı-siyahlılar, Gebzespor galibiyetiyle hem yeniden yükselişe geçti hem de moral buldu. Teknik direktör Polat Çetin, "Gebzespor galibiyeti bizim için çok değerli oldu. Yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri yakalayıp adımızı üst sıralara yazdıracağız. İlk önceliğimiz Play-Off potasına girmek ardından zirve yarışına ortak olabilmek" dedi. Aliağa FK bu hafta sonu deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
