Haberler

Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-0 ile Geçti

Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-0 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol Kulübü, evinde Fethiyespor'u 3-0 yenerek moral buldu. Teknik direktör Polat Çetin, takımın iyi bir mücadele gösterdiğini belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 3-0 yenen Aliağa Futbol Kulübü, Gebzespor yenilgisini unutturdu. Sahasında farklı kazanan İzmir ekibi evinde 2'de 2 yaptı. İlk hafta da Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenen Aliağa FK, 3 hafta sonunda 6 puana ulaşıp yeniden tırmanışa geçti. Teknik direktör Polat Çetin iyi bir mücadele gösterdiklerini belirterek, "Yeniden çıkışa geçip moral bulduk. İyi takımların olduğu bir gruptayız. Amacımız üst sıralarda yola devam etmek" diye konuştu. Aliağa FK bu hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.