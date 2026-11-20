2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sebat Gençlik'i 2-0 yenerek moral bulan Aliağa FK'da ilk maçından 3 puan çıkaran teknik direktör Erkan Sözeri, takımına tam not verdi. 'Göreve galibiyetle başlamak güzeldi' diyen teknik patron Sözeri, "Kadromuzda şampiyonluklar yaşamış, final oynamış, yetenekli ve deneyimli oyuncular var. Aralarında daha önce birlikte çalıştığım isimlerin olması benim için büyük avantajdı. Oyuncularım, yalnızca üç günlük hazırlığın ardından istediğimiz değişiklikleri sahaya yansıttı" dedi.

Namet Ateş ve ekibine de teşekkürlerini ileten Erkan Sözeri sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sebatspor maçındaki mücadeleleri için her bir oyuncuma teşekkür ediyorum. Oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum. Tesislerimiz bize üst düzey çalışma imkanı sunuyor. Bu tesisleri kulübümüze kazandıran ve kulübümüzün hedeflerini yükselten Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a Kulüp Başkanımız Sayın Turgay Mete'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekibimle birlikte bu hedeflerin bir parçası olmaktan mutluyuz. Çalışmalarımızla Aliağa FK'ya değer katmak istiyoruz."

İzmir ekibi pazar günü son sıradaki Adana Demirspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı