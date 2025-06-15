Aliağa FK'dan Transfer Hamlesi: Ahmet İlhan Özerk ile Anlaşma Sağlandı

Aliağa FK'dan Transfer Hamlesi: Ahmet İlhan Özerk ile Anlaşma Sağlandı
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3. Lig 3. Grup'ta namağlup şampiyon olan Aliağa FK, yeni sezon öncesi Bursaspor'un kaptanı Ahmet İlhan Özerk ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, kanatlarda ve forvet hattında görev alacak.

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olup 2'nci Lig'e adını yazdıran Aliağa Futbol takımı yeni sezon öncesi önemli bir hamle gerçekleştirdi. İzmir ekibi geçen sezon Bursaspor'un kaptanlığını yapan ve yeşil-beyazlılarla 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özerk'le anlaşma sağladı. Kanatlarda ve forvet hattında görev yapan 37 yaşındaki futbolcu ile kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Geçen sezon Bursaspor'la 30 resmi maça çıkan Ahmet İlhan 11 gol attı. Ahmet İlhan bir dönem İzmir ekibi Altınordu'da da top koşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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