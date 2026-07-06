Haberler

Aliağa FK, Çağdaş Çavuş'la yol ayrımında

Aliağa FK, Çağdaş Çavuş'la yol ayrımında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK, transfer politikasını değiştirerek genç oyunculara yöneldi ve Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırma kararı aldı. Geçen sezon play-off'ta elenen İzmir temsilcisi, yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırıp kadroyu gençleştirme stratejisi izliyor.

Transfer politikasını değiştirerek genç oyunculara yönelen Aliağa FK'nın, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK'de yeni sezon öncesi hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig hedefini gerçekleştiremeyen ve play-off'ta elenen İzmir temsilcisi, yaz dönemine güçlü bir kadro kurma hedefiyle başlamıştı. Bu doğrultuda birçok oyuncu ile prensip anlaşmasına varan sarı-siyahlılar, daha sonra radikal bir karar alarak hem yüksek maliyetli futbolcularla yollarını ayırdı hem de kadroyu genç oyuncular üzerine kurma yönünde strateji değişikliğine gitti. Bu süreçte daha önce anlaşma sağlanan bazı oyuncularla yürütülen transfer görüşmeleri de iptal edildi.

Mütevazı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa FK'de, geçen sezon play-off maçları öncesinde 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Genç teknik adamın geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan Çavuş, İzmir ekibinin başında Muşspor ile oynanan play-off karşılaşmalarında görev yapmış, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımının elenmesine engel olamamıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti