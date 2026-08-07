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Aliağa FK, Ali Emir Pervanlar'ı transfer etti

Aliağa FK, Ali Emir Pervanlar'ı transfer etti
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2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK, Bucaspor 1928'den kanat oyuncusu Ali Emir Pervanlar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayla 26 maçta görev alıp 1 gol kaydetti.

2'nci Lig kulüplerinden Aliağa FK, dış transferde Bucaspor 1928'den kanat oyuncusu Ali Emir Pervanlar (20) ile 2 yıllığına anlaştı. Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatı Hakan Mete de yer aldı. Balçova Belediye Termalspor'da futbola başlayan Ali Emir, 2025'te Bucaspor 1928 ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç futbolcu 2'nci Lig'de sarı-lacivertli formayla 26 müsabakada oynayıp, 1 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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