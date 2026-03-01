Aliağa FK'da son dakika sevinci

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta profesyonel liglerde 3 yıldır hiç mağlup olmadığı evinde 1461 Trabzon'u 90+3'üncü dakikada tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan'ın golüyle 1-0 yenen Aliağa Futbol büyük sevinç yaşadı. Zorlu geçen maçı kayıpsız atlatan sarı-siyahlılar 53 puana yükselerek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirdi. Son 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek iyi bir seri yakalayan Aliağa FK önümüzdeki hafta ise ligden çekilen Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında da hükmen galip ilan edilecek.

Teknik direktör Polat Çetin çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Son ana kadar mücadele eden ve vazgeçmeyen takımımı kutluyorum. Çok iyi bir seri yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Perşembe günü evimizde Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile kupa maçımız var. Gruptan çıkma şansımız ise yok. Gençlerbirliği maçının ardından lige odaklanacağız" dedi. Aliağa FK B Grubu'nda Iğdır FK ile berabere kalıp Samsunspor ve Konyaspor'a yenildi ve 1 puan topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı