Aliağa'da bin 120 öğrenci sportif yetenek yaramasından geçti

Güncelleme:
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Aliağa'daki 28 ilkokulda 3. sınıf öğrencilerine uygulandı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında Aliağa'da gerçekleştirildi.

2018 yılından bu yana "Yeteneğini keşfet" sloganıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen proje kapsamında, Aliağa'da 28 ilkokulun 3. sınıflarında öğrenim gören toplam bin 120 öğrenciye yönelik test ve ölçüm çalışmaları yapıldı.

Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ölçümler, 16-20 Şubat tarihleri arasında Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda tamamlandı.

Program kapsamında öğrencilere; sürat, çeviklik, esneklik, kuvvet ve koordinasyon gibi temel motorik özellikleri ölçmeye yönelik testler uygulandı. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin sportif yatkınlıkları belirlenerek uygun branşlara yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Türkiye genelinde her yıl uygulanan programın amacı; sağlıklı ve hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, çocuklara sporu sevdirmek, spora başlama çağındaki yetenekli öğrencileri tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve uzun vadede üst düzey sporcuların yetişmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. - İZMİR

