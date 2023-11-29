Aliağa Belediyesi Spor Okulları Başarılarına Yenisini Ekliyor

Aliağa Belediyesi spor okulları bünyesindeki karate, güreş ve veteran kadın hentbol takımı, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri kupa ve madalyalarla başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.

Aliağa Belediyesi spor okulları bünyesindeki karate, güreş ve veteran kadın hentbol takımı, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri kupa ve madalyalarla başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'yı güreş, karate ve hentbolda başarıyla temsil eden sporcuları makamında ağırladı. Katıldıkları turnuvalarda verdikleri mücadelelerden ötürü sporcuları tebrik eden Başkan Serkan Acar, gelecek turnuvalar için de sporculara başarılar diledi.

Geleceğin milli güreşçileri Aliağa'da yetişiyor

Geleceğin şampiyon güreşçileri Aliağa Demirspor formasıyla katıldıkları müsabakalardan başarıyla dönmeye devam ediyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul sporları serbest güreş il birinciliği müsabakasına katılan Aliağa güreş takımı, turnuvadan; 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla döndü. Turnuvada; Hasancan Ersoy birinci, Mert Beştepeli, Ömer Yalçın ve Musa Özdemir ikinci, Yağız Tahir Erden, Arda Erşan ve Kerem Gezer üçüncü, Yiğitcan Yiğit ve Eymen Uysal beşincilik elde etti. Aliağa Belediyesi bünyesinde antrenmanlara katılan ferdi sporcu Hüseyin Aydoğan, Yunanistan'da düzenlenen Veteran Dünya Şampiyonası'nda 130 kiloda ikinci oldu.

Aliağa'nın karatecileri madalyaya doymuyor

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Karate Şampiyonasına Aliağa Demirspor formasıyla katılan genç karateciler, turnuvadan 9 madalyayla döndü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Kompleksinde organize edilen turnuvada; Adem Batın Algül 52 kiloda birinci, Rüzgar Oral 35 kiloda birinci, Ece Dinç 30 kiloda ikinci, Yunus Mete Durnaz 30 kiloda ikinci, Muhammed Taha Gökduman 35 kiloda üçüncü, Nimetullah Kutluk 40 kiloda üçüncü, Hafsa Vildan Diler 37 kiloda üçüncü, Medinegül Açıkgöz 37 kiloda üçüncü, Metin Ali Yaşar 35 kiloda üçüncü oldu. Aliağa Belediyesi bünyesinde antrenmanlara devam eden milli sporcu 2014 doğumlu Furkan Topkaya, ferdi lisansla müsabakaya katılarak kata dalında birinci oldu.

Kemalpaşa Spor Salonunda organize edilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Karate İl Şampiyonasında ise Adem Batıl Algül birinci, Nimetullah Kutluk ikinci, Bilal Muhammed Özdal ikinci, Muhammet Talha Gökduman, Rıdvan Nadir Açık, Emir Uçan ve Metehan Ergut üçüncü oldu.

Aliağa Veteran Kadın Hentbol Takımlarından çifte kupa

Aliağa Belediyesi Veteran Kadın Hentbol Takımı, Burdur'da düzenlenen ve iki takımla katıldıkları 2.Ulusal Veteran Hentbol Turnuvasından iki kupayla dönmüştü. Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-1 Takımı turnuvanın şampiyonu olurken, Aliağa Belediyesi Veteran Hentbol-2 takımı ikincilik kupasının sahibi olmuştu.

Farklı spor branşlarında Aliağa'yı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, "Alanlarında deneyimli, profesyonel antrenör kadromuz ve başarılı sporcularımız ile Aliağamıza çok daha büyük başarılar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - İZMİR