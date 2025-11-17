Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Spor yorumcusu Ali Naci Küçük, 343 YouTube kanalında milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'le ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Naci Küçük, Osimhen'in 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali hakkında konuştu.

''ÇOK ÜST DÜZEY BİR AĞRI OLMASA ÇIKMAZDI''

Galatasaray Kulübü ile bir görüşme yapan Ali Naci Küçük, aldığı bilgileri aktararak Osimhen'in maç sırasında ağrı hissettiğini ve sakatlığının ciddi olabileceğini dile getirdi. Ali Naci Küçük, açıklamasında " Galatasaray'da Osimhen ile bir görüşme yapılıyor Nijerya maçından sonra çok geç saatlerde. Sprint atarken adale bölgesi daha doğrusu adale bölgesi demeyelim kesin durum MR sonrası netleşecek. Bacağının arka kısmında ya adale ya hamstring olarak şüpheleniliyor. İki bölgeden bir yerde ağrı hissettiği için oyuncu maça devam edemiyor. Kötü olma ihtimali şöyle kuvvetli olabilir; Osimhen, Dünya Kupası'nda yer almayı çok istiyordu. Çok üst düzey bir ağrısı olmasa çıkmazdı diye bir kanı var ki oyuncu da bu şekilde anlatıyor.'' dedi.

''GALATASARAY'A BU BİLGİYİ VERİYOR''

Sözlerine devam eden Ali Naci Küçük, ''Çok ciddi bir ağrısı olduğu için 'Yürümekte zorluk çektiğim için maça devam edemedim' bilgisi veriyor. Galatasaray Kulübü'ne bu bilgiyi veriyor. Muhtemel çarşamba günü dönüşü planlanıyor Osimhen'in. Gelir gelmez MR'ı çekilecek ve buradan çıkacak sonuca göre de tedavi süreci netleşecek.'' ifadelerini kullandı.

DERBİDE OYNAMA İHTİMALİ

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbide Osimhen'in oynama ihtimalini değerlendiren Küçük, ''Bana göre bu gelen bilgi sonrasında kesin konuşmak doğru değil ama Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Osimhen'in oynama ihtimalinin düşük olduğunu düşünenlerdenim. 2 hafta var, yüzde 51 oynamaz diyorum. Gençlerbirliği ve Union Saint-Gillois maçlarında oynamaz. Kanama dahilinde dahi 10-12 gün tedavi süreci var. Bir de antrenman süresi var... En iyi ihtimalde bile ilk 11'de başlamayacağı kanaatindeyim." sözlerini sarf etti.