Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme! İşte masadaki o isimler

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Başkan, Ali Koç, Portekiz kampında teknik direktör Jose Mourinho için bir araya geldi.

TRANSFER SÜRECİNE DAİR DEĞERLENDİRME

Ali Koç ve Mourinho'nun transfer toplantısında Devin Özek ve Berke Çelebi de yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, toplantıya dair açıklama yaparak, "Başkanımız Ali Y. Koç, Teknik Direktörümüz José Mourinho, Futbol Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı kapsamında Portekiz'de bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDEM SKRINIAR VE ASENSIO

Öte yandan bu toplantıda neler konuşulduğu da ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde transferde ilk hedefler Milan Skriniar ve Marco Asensio oldu. İki oyuncuyla da anlaşılmasına rağmen kulübü PSG ile görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'de bu transferlerin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Feyenoord karşılaşmasına kadar bitirilmesi hedefleniyor.