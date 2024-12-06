Ali Koç: Türk Futbolunda Profesyonel Takım Sayısı Azaltılmalı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda profesyonel takım sayısını azaltmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Koç, vakfın Conrad İstanbul Bosphorus'ta düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, uzun süre sonra bir araya geldiklerini ve toplantıda profesyonel takım sayısının indirilmesi, e-bilet, standart sözleşme, takım harcama limitleri ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) için düşünülen yeni yapı üzerinde konuştuklarını belirtti.

Türkiye'deki profesyonel takım sayısının çok fazla olduğunu aktaran Koç, "Türk futboluna yapabileceğimiz en iyi iyilik profesyonel takım sayısını indirmek. Sayın Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, bunu gündeme getiriyor. Hatta bir adım öteye gidiyor ve futbolun anayasasını yazmamız gerektiğini söylüyor. Şu an Türkiye'de yanılmıyorsam 159 profesyonel kulüp var. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bu yok. Bize göre bu sayının 60 olması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalarımız olacak. Türk futbolunu yeniden pozisyonlayabilir, icat edilebiliriz. Her anlamıyla, paydaşıyla, süreciyle ve katmanıyla inşallah bir şeyler yapabiliriz. Bu şekilde gidemez." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezondan itibaren e-bilette yeni sisteme geçileceğini anlatan Başkan Koç, "Kulüpler istedikleri biletleme firmasıyla çalışacak. Netaş'ın altyapısıyla çalışacaklar. Burada önemli olan mayıs başında altyapıyla entegre olabilmek. Bütün sorumluluk kulüplerde olacak. Ne durumda olduğumuzu istişare ettik. Acaba 'Ortak bir ihale yapabilir miyiz?' diye konuştuk. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir sunum yapıldı. Önemli konuların üstünde çalışıyorlar." diye konuştu.

"Kulüpler tek tip sözleşmeye çok önem veriyorlar

Türkiye'de de birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi tek tip sözleşmeyi uygulamak istediklerinin altını çizen Ali Koç, şu görüşleri paylaştı:

"İtalya ve İngiltere'nin arasında bulunduğu birçok ligde tek tip sözleşme var. Maaş, imza parası ve imaj haklarını tek sözleşmeye koyuyorlar. Hatta bazı ülkelerde maç primlerini de tek sözleşmeye koyuyorlar. Bazı ülkelerde maç primi de veremiyorsunuz. Türkiye'de bir prim sistemi oluyor. Bu, sezon başında sözleşmeye bağlanmış bir şey olmuyor. Onları konuştuk. Kulüpler tek tip sözleşmeye çok önem veriyorlar. Tek tip sözleşme olduğu zaman vergi kaçırmadan, harcama limitlerini by pass etmeden bankalar anlaşmasına uyulmuyorsa onu by pass etmekle ilgili yöntemler var. Bunun bazı kulüpler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Çok adil bir rekabet için tek tip sözleşmeye herkes çok sıcak baktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız 2025 Ocak'ta bu konuyla ilgili bir talimat değişikliği yapacağını söylemiş."

"Takım harcama limitlerinde yeni bir rol model üzerinde çalışılıyor"

Kulüplerin borçlarının denetiminde standart sağlamak istediklerini kaydeden Koç, "Avrupa'ya giden kulüplerimiz senede 4 defa temiz kağıdı almak zorunda. Gitmeyen kulüplerimizin vadesi geçmiş borçları, daha farklı bir takvimde raporlanıyor. Bunun UEFA standartlarına ve Avrupa kupaları takvimine uygun bir şekilde yapılması düşünüldüğünü anlattılar bize. Takım harcama limitlerinde de yeni bir modele çalışıyorlar ki bence çok doğru. Gelirin üzerinden yapıyorsun. Bir de onun üstüne yüzde 30 bir çarpan koyuyorlar. Ama mesela Kasımpaşa, Samsunspor ve Göztepe gibi sıfır borcu olan kulüplerin harcama limitleri çok düşük. Yani sağlıklı bir finansal fair play raporlarının olmasının faydasını göremiyorlar. Dezavantajını yaşıyorlar. Borcun gelirini ne kadar olarak yüzdeler. Öyle sınıflandırılıyorsun. Ona göre harcama limiti veriliyor. Çok hoşumuza gitti. Enteresan bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, Merkez Hakem Kurulunun yapısının değişmesi üzerine de görüşlerin paylaşıldığını dile getirerek "Kulüpler ortak olsun. Bir şirket kuralım. Bütün hakem işleri öyle yönetilsin. Bu konuları da konuştuk." ifadelerini kullandı.