Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ali Koç, Jose Mourinho ile yolların ayrılış süreci ve yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'PLANLARIMIZ MOURINHO İLE DEVAM ETMEKTİ'

Mourinho ile ilgili yorumlarda bulunan Ali Koç, "Yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile planlarımız devam etmekti. Toplantılarda geçen sezonun muhasebesini yaptık. Bize göre...Yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız! Şampiyon olunması için neler değişmesi gerektiğini ve Fenerbahçe'nin tarihsel futbol DNA'sını ve taraftarların oyun olarak ne beklediğini anlattık. Değerlendirme sonrası mali gücümüzün buna imkan sağlaması nedeniyle transferlerde çıtayı yükselttik. Limitler içerisinde de olmak lazım."

"OYNANAN OYUN BİZİ MUTLU ETMEDİ"

Şampiyonluğa yetecek bir oyun oynanmadığı için Mourinho ile yolların ayrıldığını söyleyen Ali Koç, "Transferler gelmesine rağmen oynanan oyun bizi mutlu etmedi. Bu yüzden seçim öncesi risk olmasına rağmen Jose Mourinho ile yolları ayırdık. Şampiyonluk için böyle bir karar almak durumundaydık." ifadelerini kullandı.

'HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ KADRO'

Takıma katılan ve takımdan gönderilen oyuncularla ilgili yorum yapan Koç, "Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun! Kendini alkışlama, biz alkışlarız! Fenerbahçe'de 19 maç oynayan Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan'a sattık. İçimiz parçalandı. Üç ay önce hayal edemeyeceğimiz kadroyu oluşturdu." sözlerini sarf etti.

FİNANSAL DİSİPLİN VE SEÇİM SÜRECİ

Ali Koç, Fenerbahçe'nin menfaatlerinin göz önünde bulundurulduğunu ifade ederek, "Olaylara seçim odaklı bakmadık. Böyle baksak, Bankalar Birliği'ni bile farklı planlıyor olabilirdik. Cebimizde 160 Milyon €'luk garanti sponsorluk anlaşması var. Bunu kırdırıp, borçları kapatabilirdik. Ancak 2014'te yapılan hatayı yapamadık. Gelirler, bundan sonraki yönetimlerin kullanmayı hak ettiği kaynaklardır. Seçim için değil, Fenerbahçe için çalışıyoruz. Bakarsanız belki 15 gün sonra biz burada değiliz ama biz bu tohumları attık. Bizden sonra birileri gelecekse, onlara destek olup bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin menfaatleri çok önemlidir." yorumunu yaptı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ..."

Bu sezonki hedeflerle ilgili de konuşan Ali Koç, "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda Avrupa Ligi Finali oynamak en büyük hedefimiz." dedi.

TEDESCO AÇIKLAMASI

Son olarak yeni teknik direktörü Tedesco için de değerlendirmelerde bulunan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmek istedik. Kolay olmadı, bu dönemde alternatifler de sınırlı.. Ortak bir futbol aklı ve değerlendirmeler ile Tedesco'yu göreve getirmeye arar verdik. Popülizm ile değil, verilerle Domenico Tedesco'yu belirledik. Bu çift taraflı fırsat olacak. Domenico Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır." şeklinde konuştu.