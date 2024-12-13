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Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, RAMS Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcularla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Koç, "Kaybedilmiş hiçbir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off'a kalacağız. Allah'ın izniyle sene sonunda da şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü oynanacak RAMS Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi.

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Ali Koç, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Galibiyete olan inancını dile getiren Koç, futbolculara başarılar diledi.

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sözlerine çocuğu olan Çağlar Söyüncü'yü tebrik ederek başlayan Başkan Koç'un açıklamaları şöyle:

"Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey, moral. Moralleri de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl bulutlardan nasıl yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Bir hafta sonra bambaşka bir yerde de olabiliriz. Sizden tek ricam, tam birlik ve beraberlik zamanı. Şikayet yok. Birlik, beraberlik ve takım olma zamanı. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off'a kalacağız. Allah'ın izniyle sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Onun için birbirinize kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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