Ali Koç'tan taraftarların istifa çağrılarına bomba yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği basın toplantısında son dönemlerde Kadıköy'deki maçlarda yükselen yönetimine yönelik istifa çağrılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TARAFTAR İSTERSE ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

Ali Koç'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Bu sene oynadığımız bazı maçlarda, geçen sene o kadar gitmemize rağmen son maçta, bırakın resmi maçları bu sene her şey yolundayken Zenit ile oynadığımız özel maçta, hem de 2-1 öndeyken taraftarlarımızın tepkileri yükseldi tribünlerden. Bir yere kadar anlayışla bu serzenişleri karşılıyoruz. Takdir ediyoruz bir yere kadar. Taraftarlarımızın duyguları, beklentileri, inanmaları, destekleri Fenerbahçe'nin her daim saha içinde saha dışında yegane motivasyon kaynağı ve gücüdür. Ancak dengeler değişti. Şöyle bir sezonu, futbol maçı olarak düşünün. Takım devreye 2-1 mağlup girmiş, koskoca bir ikinci yarı var. İkinci yarıya takımı destekleyerek çıkmak mı akıl karı, yoksa protesto edip aşağı çekerek mi? Daha maçın bitmesine 45 dakika var. Sezonun bitmesine bir yarı ve 1 maç var. Kaç tane örneği var, 8-10 puandan gelip şampiyon olduğumuz. Ancak inanmak gerekir. Bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı isterse önünde kimse duramaz.

"FUTBOLCULAR DİBİNE KADAR HİSSEDİYOR"

Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic'e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım. Samandıra'da futbolcularımız, niye bunu durduramıyorsunuz... Mesut Özil zamanında yaşamıştık. Bir oyuncuya dahi olsa tepki top almak istemiyorlar. Bunu dibine kadar hissediyorlar. Niye bunun önüne geçilmediğini bizlere soruyorlar. Bu durumun takımda yarattığı tahribatı düşünmesini istiyorum camiamızdan.

"BİZE İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN"

Bize istediğinizi söyleyin maç öncesi maç sonrası ancak tüm sporcularımıza o armayı taşıyan herkese destek olmalarını rica ediyorum camiamdan. Fenerbahçe için ortaya koydukları tepkileri, vicdanlarında tartarak vermeleri. Sezon sonuna kadar destek ve sabır. Verip vermemek taraftarın kararı. Taraftar hancı biz yolcu. Hancılar karar verecek. Kendi evlerinde nasıl bir ortam istiyorlar... Mabedimiz dediğimiz Kadıköy'ü deplasmana mı çevireceğiz takımımıza, sonsuz destek mi vereceğiz?

"SİZ TAKIMIMIZIN HAKKINI NE KADAR KORUDUNUZ?

Yönetim hakkımızı koruyamıyor diyen bir kitle var. Siz tribünde takımımızın hakkını ne kadar koruyorsunuz? Bazı tribünlerde hakemin hata bile diyemeyeceğemiz düdüklerine çökülürken, bizim tribünde ne kadar yek vücut reaksiyon verilebiliyor. Maç çeviren, kazandıran taraftar ruhunda olmadığımızın farkında mıyız? Onca güç, onca kuvvetle dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemiz'i içeriden yıkmak üzere olduklarını, buna çalıştıklarını farkında mısınız? Bugün bu başkana, yarın başka başkana yapılır. Gördük, bazı kulüplerde başkan değişikliğinin nelere mal olduğunu, gördük.

"BU ORTAMDA MÜMKÜN MÜ?"

Taraftarla hocamızın, takımımızın bağını kopartmaya çalışan çok aktif ve güçlü bir zihniyet var. 3 Temmuz'da camiamızın içinden geçen bazı sözde medya mensupları, bizi hedef haline getiren sözde Fenerbahçeli medya mensuplarının taraftar gruplarımıza yön verdiğini göremiyor musunuz? Kısacası, bu işi çözmemiz lazım. Bu kadar negatif ortamda hiçbir başarı gelmez. Biz inanmaya, çalışmaya, mücadele etmeye, savaşmaya devam edeceğiz. Hocamıza da takımımıza da inanıyoruz. Bazen oynanan futboldan tatmin olmayabiliyorsunuz, biz de bazen olmuyoruz. Hepimizin istediği ısıran, basan, dominant futbol bu ortamda mümkün mü?

"SPORCULARIN TEK BEKLEDİĞİ, SAMİMİ DESTEK"

Sporcularımızın tek beklediği, samimi destek. Bizim için ne derseniz deyin hakkınızdır, karışmayız. Öyle algılar içinde yaşıyoruz ki, ben geldiğimden beri arkadaşlarımla 3. dönemim, hiçbir şekilde tribün mühendisliği yapmadık. Kombineleri iptal ettiriyormuşuz, algıya bakın. Bu sezon toplam 62 kombine iptal edilmiş, 49'u karaborsa, bunun için çok çalışan ekipler. Bu kişiler, bizim ekibimizle pazarlık yapan ekipler. Vefat, tayin, ikamet değişikliği, yer beğenmeme var. 4 tane iptal var. Biri, bir taraftar üzerine idrarını yapmış. Öbürü kavga çıkarmış. Üçüncüsü sahaya yabancı madde atan. Sonuncusu, yaygarayı koparan, Samandıra'yı basalım, kulübü basalım, futbolcuları dövelim diyen bir kişi. 1 kişi. O kadar yalanı, iftirayı satın almaya hazır bir camia içindeyiz ki bunlar prim yapıyor.

"NE GÜNAH İŞLEDİM? FENERBAHÇELİLER BÖLÜNDÜ"

Benim anladığım taraftarlık bu değil. Biz taraftar mühendisliği yapmıyoruz, bedava bilet vermiyoruz. Takıma, bize, futbolculara küfretmek taraftarlık demokratik hak, onlara tepki verenler paralı asker. Fenerbahçeliler bölündü, karpuz gibi ortadan. Ne günah işlediğimi soruyorum da bulamıyorum.