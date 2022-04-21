Ali Koç'tan yaylım ateşi: Milletvekilimiz tarafından şerefsizler ve namussuzlar olarak tarif edildik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 yıl boyunca tesislerde dalgalanacak Fair Play Şeref Bayrağı töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Koç'un spor yasasıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti.

"DİNLENDİK Mİ, KAALE ALINDIK MI, HAYIR!"

Mecliste görüşülen yasada bazı maddelerin sıkıntılı olduğunu belirten Koç, "Şu an mecliste yasa görüşülmektedir. Biz kulüpler olarak endişelerimizi anlattık. Evet görüştük. Dinlendik mi, kaale alındık mı hayır! Siyasetçiler, 'Kulüplerimizin görüşlerini aldık' diyebilirler. Evet aldınız. Uyguladınız mı, hayır! Nihai taslak seviyesinde görüşlerimiz var mı, hayır!" dedi.

"ŞEREFSİZLER, NAMUSSUZLAR' DEDILER"

Ali Koç'un açıklamasındaki dikkat çeken bölüm ise "Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, çabalarken, fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından 'Şerefsizler, namussuzlar olarak tarif edildik" ifadeleri oldu.

"ULUSLARARASI AYAĞI VAR"

Kanunun çıkmasıyla UEFA ve FIFA nezdinde sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen Ali Koç, "Saygı duyduğumuz eski bir futbolcu, finansal konularda, denetlemede kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Kulüpler olarak yasaya karşı değiliz. Bu şekilde ele alınmasının, çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bu işin bir de uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Ali Koç'un, MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'yı kastettiği anlaşıldı.

"SİZ Mİ ŞEREFLİSİNİZ?"

TBMM'de görüşülen Spor Yasası hakkında konuşma yapan milletvekili Saffet Sancaklı, "Diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız yönetecek başkan ve yönetim kurulu bulamazsınız. Bak Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum. Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam mı yok? Bir siz mi şereflisiniz yani?" demişti.

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