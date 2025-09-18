Haberler

Ali Koç PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Corendon Alanyaspor maçı sonrası basın açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Fenerbahçe Kulübü de aynı maçtaki saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
