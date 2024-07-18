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Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF seçimleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Seçimin Fenerbahçe için yok hükmünde olduğunu belirten Koç, "Ortada bir seçim falan yok. Olayları hepiniz biliyorsunuz, buraya gelene kadar yaşananları. Adayların çoğalmasının önüne geçildi. Bazı yöntemler, taktikler uygulandı. Bence hiç yakışmayan unsurlar. En yakışmayanı bugün burada seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Baskı var, tehdit var, vaat var, rüşvet var, her şey var" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'de seçimin yapıldığı kritik günde söz konusu başkanlık seçimi ve Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kongreye verilen kısa arada Habertürk'e konuşan Ali Koç, "Çok fazla beklenecek bir şey yok. Bizim açımızdan bu seçim yok hükmündedir! Çünkü ortada bir seçim falan yok. Olayları hepiniz biliyorsunuz, buraya gelene kadar yaşananları. Adayların çoğalmasının önüne geçildi. Bazı yöntemler taktikler uygulandı. Bence hiç yakışmayan unsurlar. En yakışmayanı bugün burada seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

"BASKI VAR, BİZİM İÇİN BU SEÇİM YOK!"

TFF seçimiyle ilgili eleştirilerde bulunan Koç "Bugün özelinde söylemiyorum ama bugüne gelen süreçte, imza toplama sürecinde, ne yazık ki siyasetçi olsun bazı devlet erkanından insanlar kulüplere telkinde bulunmuştur. Bu bir seçim değil 'seçin'dir! Sonucu ne olursa olsun bu seçim Fenerbahçe için yok hükmündedir" dedi.

"OYUMUZU BOŞ KULLANACAĞIZ!"

Kimseyi desteklemediklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, "Bizim hakkımızda haberler yayılıyor, orayı burayı destekliyor diye, kimseyi desteklemiyoruz. Biz demokrasiye inandığımız için buradayız. Kürsüye çıkıp görüşlerimizi net bir şekilde ifade edeceğiz. Oyumuzu boş kullanacağız. Demokrasiyi savunan insanlar olarak böyle bir seçime gelmemek antidemokratik bir yaklaşım olurdu. Antidemokratik yaklaşım sergileyenleri ağır şekilde tenkit eden biri olarak buraya full kadro geldik. Bir konuşma yapacağım. Konuşmamı dikkatle dinlersiniz inşallah." açıklamasını yaptı.

"UEFA VE FIFA'DAN 4 KİŞİ GELDİ!"

Oldukça çarpıcı açıklamalar yapan Ali Koç "Türk futbolu bu şekilde gidemez. Türk futbolu özgür olsun diyoruz, Türk futbolunun özgür olmasını hedeflediğimizi herkes söylüyor. Türk futbolu, özgür olmaktan çok daha uzak noktalara gidiyor her gün. Herkes adalet istiyor. Kendi seçimleri adil olmayan, demokratik olmayan bir kurum futbolda adaleti nasıl sağlar! Biz Fenerbahçeli olarak biliyorsunuz futbolun içinde bulunduğu durumla yegane mücadele eden kulübüz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mücadeleye devam edeceğiz. Her geçen gün çare bulmaktan uzaklaşıldığını gördüğümüz için arzu etmeyerek davamızı uluslararası arenaya taşıyoruz. Elimizde çok kapsamlı bir dosya var. Bu seçim süreci, dosyamızı zenginleştirmiştir. Burada uluslararası 4 kişi var. UEFA ve FIFA'dan 4 kişi var, genelde 1 kişi olurdu. UEFA ve FIFA'dan gelenler, inşallah beni dikkatle dinlerler. Biz gerçekten Türk futbolunu potansiyeline ulaştıracak herhangi bir yapıya, herhangi bir çıkara hizmet etmeyecek, liyakatli, tarafsız, cesur, iradeli ve kararlı insanlarla Türk futboluna arzuladığımız iklime ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Er ya da geç düzelecek, geçecek bu günler, geçecek. Bu böyle gitmeyecek. Türk futbolundaki durum içler acısı. Bu er ya da geç değişecek. Önemli olan tercihen mi değişecek, mecburen mi değiştirtecekler" ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN TÜRKİYE'YE BAKIŞI SIKINTILI"

Servet Yardımcı ile ilgili konuşan Başkan Koç "Servet Yardımcı aday olmak istedi ve adaylığını açıkladı. Türk olarak futbolun en üst seviyesinde Servet Yardımcı var, UEFA yönetim kurulunda. Oradaki konumunu devam ettirebilmek için burada da başkan adayı oldu. UEFA'da önümüzdeki dönem seçime girebilmek için kendi ülkende başkan ya da başkan yardımcısı olman gerekiyor. Çok kolay zannediyorlar. Birini oraya yollarız, seçtiririz. Servet Bey seneye olmayacak. İnşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Benim çevrem Avrupa futbolunda geniş. Avrupa Kulüpler Birliği'nde ikinci dönemimi yaşıyorum. Bize bakışları hiç hoş değil. Servet Bey bir açıklama yaptı, ne dedi, tehdit, şantaj dedi. Nedir bunlar? Kim tehdit etti? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan Bozkurt hareketinden dolayı, turnuvanın en kritik yerinde ceza veren UEFA, bu seçim sürecinde yaşananları bilse nasıl davranır? Kendi yönetim kurulu üyesi olan Servet Yardımcı'nın açıklaması UEFA'yı ilgilendirmez mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"DELEGELERİN İRADESİ GASP EDİLDİ!"

Seçimin adil olmadığını vurgulayan Koç "Milletin iradesi hakim gelecek demeyi çok isterdim. Ne yazık ki bunu söyleyemeyeceğiz. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Kaç kişi bunu söyler, bilmiyorum. Fenerbahçe'nin duruşu, inancı, mücadelesi ve inandığı yolda yapacakları çok şükür ki Fenerbahçe bunları yapacak özgürlüğe, bağımsızlığa sahiptir" açıklamasını yaptı.

"TÜRK FUTBOLU FETÖ'DEN ARINDIRILAMADI!"

15 Temmuz'a vurgu yapan Ali Koç "Üç gün evvel neydi? 15 Temmuz'un 8. yıl dönümüydü. Ülkemiz bu örgütün, devletin kılcal damarlarına sirayet ettiği bir dönemde futbola da kumpas kurmuş, Fenerbahçe'yi hedef almıştır. Aradan geçen senelerde Fenerbahçe'nin sportif ve mali açıdan tahribatı giderilememiştir. İsyan eden ilk ve tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa, burada FETÖ'nün rolünü de gözden geçirmek gerekir. Bugün Türk futbolunun bize göre FETÖ'den tamamen arındırılması sağlanamamıştır. Üç gün evvel siyasetçilerimizin yaptığı, hepimizin duygularına hitap eden 15 Temmuz açıklamalarıyla bugün futbolun içinde bulunduğu durumu bağdaşmamaktadır. Delegeler bir de bu gözle baksın" dedi.

"BASKI, TEHDİT, RÜŞVET VAR!"

Ali Koç son olarak sözlerini "Baskı var, tehdit var, vaat var, rüşvet var, her şey var!" diyerek tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Ali Koç Sözler Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (11)

SAMET TEMAS:

senin seçimler ne olacak alikoç, saadettin saranı çektiren kimdi?

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Akıllı olmalıyız:

Hepsi aynı. Birbirinden farkı yok

yanıt13
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YİĞİT TÜRKALP:

SONUNDA SANA TEMAS EDECEM....

yanıt0
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Asil Türk:

Vah Türk Futbolum vah! Adamın arkasında nasıl bir güç varsa Devlet bile engel olamıyor

27
5
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Beşiktaşlı:

Devlet destek oluyor olmasın

yanıt20
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Leyla Başel:

Ya şaka mısınız neden destekliyorsun beka sorunu sayın Ali koç

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YİĞİT TÜRKALP:

lamal.dikkatlice oku.belki anlarsın.

yanıt7
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Selim Adanalı:

Ali Koç gibi adam olsun, lafını esirgemeyen net Adam, ne diyorsa doğrudur, boş konuşmaz, her konuşmasına imzamı atarım,

8
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Beyhan Bakici:

Neyi adam gibi yapiyoruz ki her yerde kaos. Var devlet agirligini koyamiyor pastadan yiyen yiyene

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0
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Yasar Unal:

Oradaki delegelerin tamamı boş oy kullanmalı. Ama elbette Büyükekşi'den nemalanalar bunu yapamayacaktır.

7
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