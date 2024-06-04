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Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz

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Fenerbahçe'de seçimler için geri sayım sürerken yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç, TFF'de yapılacak seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan Koç, ""TFF'nin seçime gidip gitmeme gibi bir durumu yok. Seçime gidecekler. TFF Başkanını aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kaldı. Yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç, pazar günü yapılacak seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF'deki seçim hakkında da konuşan Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi aday olmasa bile ibra etmeyeceklerini söyledi.

"AFFETMEK İÇİN CEZALANDIRMAK GEREKİR"

"Mourinho'nun imza töreninde aleyhinize tezahürat yapanları affedecek misiniz?" sorusuna yanıt veren başkan Koç, "Affetmek için cezalandırmak gerekir. Bizim öyle bir tarzımız yok. Benim için beni destekleyen iyi Fenerbahçeli, beni desteklemeyen kötü Fenerbahçeli gibi bir durum yok. Kim ne tezahürat yapmış git kameradan bak falan. Bizim fıtratımızda böyle şeyler yok" dedi.

"BÜYÜKEKŞİ'Yİ İBRA ETMEYECEĞİZ"

TFF'de yapılacak seçimlere de değinen Ali Koç, "TFF'nin seçime gidip gitmeme gibi bir durumu yok. Seçime gidecekler. TFF Başkanını aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM'IN ELİNİ KALDIRACAĞIM"

Son olarak Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi hakkında değerlendirme yapan Koç, "6 sene hiçbir desteğini görmememize rağmen Pazar akşamı sonuç ne olursa olsun Aziz Bey'in elini kaldıracağım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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