Ali Koç: "Kulüpten bir kuruş alacağım yok" -3- - Haberler

- Ali Koç: "Kulüpten bir kuruş alacağım yok"

Fenerbahçe Başkanı Koç:

"İsmail Kartal'a çok buruk ve duygusal bir veda oldu"

İSTANBUL - Görev süresi boyunca kulübe ne kadar para verdiğiyle alakalı hiç konuşmadığına dikkat çeken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Benim kulüpten bir kuruş alacağım yok. Ben, bir gün çıkıp; 'kulübün bana böyle bir borcu var' dersem, beni ihraç edin" dedi.

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. Mali genel kurula; Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından üyeler açıklamalarda bulundu.

Sonrasında kürsüye gelen Ali Koç, üyelere cevap verdi. Kendisinin basit şeyler söylediğini ancak buna karşın 'başarısızlıkları örtmeye çalışıyor' şeklinde ifadeler kullanıldığını dile getiren Ali Koç, "Bakın gidişat iyi değil. Kamu kurumlarının onlarca yıl sabırla bekleyen devleti ele geçirmek için hamleler yapan son yıllarda hızı artan bir olguyla acı bir şekilde önce biz sonra devlet olarak karşılaştık. Sizler içinde bulunduğunuz durumun ciddiyetini, önemini, hassasiyetinin farkında olmazsanız yönetim kurulu bir yere kadar mücadele verir" diye konuştu.

"İsmail Kartal'a çok buruk ve duygusal bir veda oldu"

Teknik direktör İsmail Kartal'a yapılan vedanın çok buruk ve duygusal olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Zor kararlar almak zorundaydık, hakkımızı helal ediyoruz, inşallah o da helal eder. O'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Size de samimi bir şekilde bu törene katıldığınız, alkışladığınız için ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Dünyanın neresinde 10 yıllığına 90 milyon dolarlık stat anlaşması 1 yılda tüketilmiştir"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, finansal şartları en şeffaf şekilde anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bazı üyelerimizde sağ olsunlar, mesai harcayıp buraya çıkıp bazı konuşmalar yaptılar. Yalnız genç bir üyemizin de ifade ettiği gibi içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları görmeden Fenerbahçe'yi bugünkü finansal açıdan yargıladığınız zaman yapılan iyi niyetli çabaları, fevkalade zor dönemde çabaları göz ardı ettiğiniz zaman söyleyecek sözümüz var. Bence konuşmaların içeriği bu yönde olmalı. Bu yönde derken; bilgisiz şekilde değil ama kendine göre bir tez ortaya koymuş, bana göre tez yanlış. İyi niyetinin olduğunu düşünüyorum. Her şeyimizi sorgulayın. Her türlü başarısızlığımızda istediğimizi söyleyin ama finansal konularda çaba ve iyi niyete laf ederseniz birbirimize ters düşeriz. Burada yapılanları bu şekilde hafife alıp, yok efendim, biz geldiğimizde kulübün borçları denge içindeymiş. Hangi denge o? Gelin bir daha anlatın. Dünyanın neresinde 10 yıllığına 90 milyon Dolar'lık stat anlaşması 1 yılda tüketilmiştir. Gayrimenkuller mi dengede? Şu an neredeyse bir kaçı hariç çoğunun hiçbir ekonomik değeri olmayıp borçla harçla faizi işleyen araziler sayesinde mi? En yüksek malları satan Fenerium'u karşılaştırdın mı? Üreticimiz Puma ile sadece bu sezon için 3 toplantı yaptık, bizim formalar diğer takımlara göre çok ucuz kaldı diye. Başka mallar da satılıyor. Fenerium'un gelirinin yüzde sekseni formadan geliyor" ifadelerini kullandı.

"Benim kulüpten bir kuruş alacağım yoktur"

Görev süresi boyunca ne kadar kaynak üretildiği ve kendisinin ne kadar para verdiği yönünde bir şey söylemediğini aktaran Ali Koç, "Bunu duymayacaksınız da. Benim kulüpten bir kuruş alacağım yok. Ben, bir gün çıkıp; 'kulübün bana böyle bir borcu var' dersem, beni ihraç edin. Diyeceksiniz ki o zaman niye defterlerde. Bu konu lütfen bir daha açılmasın. Kırılmam falan önemli değil ama utanıyorum konuşmaktan. Tamamen vergi mevzuatı sebebiyle var defterde. Ben her sene o borçtan düşüyorum vergiyi yüzde 5. Yok efendim ben o borcu tutuyormuşum. Yazıklar olsun böyle düşünenlere. Bunu bilip de benim buna rağmen bana karşı kullananlara yazıklar olsun. Bu konu bir daha gündeme gelmesin" dedi.

"Yayın ihalesi büyük bir sorun"

Ali Koç, yayın ihalesinde büyük bir sorun olduğunu ve bu noktaya nasıl geldiğini bilmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"En büyük kayıplardan biri bu. 4 senede ne alıyorduk, şimdi ne alıyorduk, baktığımız zaman ilerisi açısından çok büyük problem. Sadece bir rakamla konuşalım. 3 puan için gelir alıyoruz. O gelir 400 bin Euro'lardan, 170-180 bin Euro'lara düştü. Yasa geçiyor, denk bütçe tutturamazsak hapse gireceğiz. Bütçeyi yaptık, yola çıktık, yolda olay oldu. Biz ekonomiden sorumlu değiliz, kurlar arttı. Federasyon indirim yaptı, bütçemiz tutmadı, hapse gireceğiz. Ne güzel dünya. İndirimi yapanların hiçbir sorumluluğu yok. Biz bu şartlarda bir şekilde kuruşu bile tutmaya çalışıyoruz. Yabancı kontenjanı belli değil, 13'ünde sezon açacağız inşallah. Harcama ne olacak belli değil, federasyon başkanı belli değil. Ne kadar çok bilinmezliklerin içinde hareket ettiğimizi görüyorsunuz."

"Fenerbahçe siyaset üstüdür ama zorla çekiyorsunuz"

Fenerbahçe'nin siyaset üstü olduğunu ancak zorla siyasete çekildiğini de kaydeden Başkan Koç, "Bizim her türlü siyasi görüşten taraftarımız var. Fenerbahçe siyaset üstüdür ama zorla çekiyorsunuz. Bunu yaparken hiç alakası olmayan Cumhurbaşkanımızın ismini çekiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar destek olun. Destek olmak tweet atmak değil. 3 Temmuz ruhuna geri dönelim derken, ne dediğimi herhalde anlamışsınızdır. Bu camianın ne olduğunu insanlara göstermemiz lazım ki bu camiayla oynamanın hakkını yemenin bu kadar kolay olmadığını sizler gösterirsiniz. Başkan cesur konuştu da ne oldu? Geçmişte gösterebiliyorduk şimdi de göstermemiz lazım. Paçavrayı astılar Trabzon'da pankart diye. Dernekler hemen harekete geçtiler, hepsine teşekkür ediyorum. Münferit taraftarlar da harekete geçti, hepsine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarının hepsini ilgilendiren bir konu. Ben deli miyim bu kadar siyasi gücü karşıma almak için çıkayım. Çılgın olması lazım insanın. Hepinizin bu camiaya karşı sorumluluğu var. Buraya çok daha fazla insan gelmeliydi, gelenlere teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Aykut Kocaman'ı da keşke İsmail Kartal gibi uğurlasaydık"

Ali Koç, "Aykut Kocaman'ı da keşke İsmail Kartal gibi uğurlasaydık" diyerek şu açıklamaları yaptı:

"Aykut hoca Fenerbahçe'nin efsanelerinden biridir. Kendisi çok dolduruşa geliyor. Nasıl olduysa Aykut Kocaman, kendisi Konyasor antrenörüyken bize geldiği deplasman maçı, tesadüf Alex'in geldiği maçtı. Kendisini Alex ile karşı karşıya getirmenin yanlış olduğunu, bilerek yapıldığını söyledi. Ben bunu şiddetle iade ediyorum kendisine. Bizim öyle bir niyetimiz olsaydı kendisi çok daha iyi anlardı. Biz yönetime geldikten sonra bazı eski oyuncularımızı maçlara davet ettik. Alex'in gelişi bizden bağımsız olarak Türkiye'ye geldi. Sırf konunun hassasiyeti ve Aykut hocaya duyulan saygıdan dolayı ne ben kendi locama ne de yönetim locasına davet ettim. Hatta loca krizi diye gazetede olay oldu. Başka loca sahibimiz ağırladı. Plaket vermedik, kendi locamda ağırlamadım, soyunma odalarında karşı karşıya getirmedik. Tüm bunlara rağmen Aykut hocanın bunları demesi abestir. Onun dışında Aykut hoca benim için her daim efsane olarak kalacaktır. Fenerbahçe'nin çok efsane sporcuları vardır ama her sporcusu hayatının şu döneminde Fenerbahçe için var olan, Fenerbahçe ile var olan ayrımını yapmamız gerekiyor. Sporculuk vasfı sebebiyle Fenerbahçe'de belli pozisyonlar alıp kendi maddi imkanlarını geliştirmiş sporcular da vardır. Hepsini aynı şeyde tutamam."