Ali Koç kanadından Trabzonspor'a 2 görselli cevap: Herkes haddini bilsin

Dün oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ardından karşılıklı açıklamalarla gerilim tırmanırken, Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ketenci, Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Herkes haddini bilecek" notunu düştü. Ketenci'nin bu paylaşımları kısa sürede viral oldu.

İşte Ketenci'nin paylaşımları;