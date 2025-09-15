Haberler

Ali Koç kanadından Trabzonspor'a 2 görselli cevap: Herkes haddini bilsin
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından yaşanan gerilim devam ederken, Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Ketenci, Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Herkes haddini bilecek" notunu düştü.

Dün oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ardından karşılıklı açıklamalarla gerilim tırmanırken, Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ketenci, Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Herkes haddini bilecek" notunu düştü. Ketenci'nin bu paylaşımları kısa sürede viral oldu.

İşte Ketenci'nin paylaşımları;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
