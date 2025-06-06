Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğini belirlemek için Londra'ya gitti. Mourinho'nun geleceği, Ali Koç'un yapacağı görüşme sonrası netleşecek. Ali Koç'un, Mourinho'dan gelecek sezon için şampiyonluk sözü almayı planladığı ifade ediliyor. Ayrılık kararı çıkması durumunda ise Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışlarına başlayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho geleceği merak konusu olurken, başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

UÇAĞA ATLAYIP LONDRA'YA GİTTİ

Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti. Bu görüşmede Ali Koç'un Portekizli teknik adamdan gelecek sezon için şampiyonluk sözü alacak. Portekizli teknik adamın, Ali Koç'a vereceği cevaplarda soru işaretli kısımlar olması halinde Mourinho ile yollar ayrılacak.

Sarı-lacivertli camiada Ali Koç ile Jose Mourinho arasındaki görüşme, yeni sezon öncesi birçok konunun netlik kazanmasını sağlayacak. Ali Koç ile Jose Mourinho'nun görüşmesinde devam kararı çıkarsa, transfer çalışmalarına bayramdan sonra hız verilecek.

AYRILIK ÇIKARSA; İKİ İSİM LİSTE BAŞI

Londra'daki görüşmede ayrılık kararı alınır, tazminatta anlaşılırsa, yeni teknik direktör arayışları başlayacak. Ayrılık ihtimalinin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe'nin öncelikle İsmail Kartal ve Sergen Yalçın ile görüşeceği konuşulmaya başlandı.

Öte yandan başkan Ali Koç'un, Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde teknik adam tercihini yine yabancıdan yana kullanacağı da iddia edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVolki tolki:

sergen uzun vadede değil de kısa da etkili hocadır futbolun kurnaz tarafını iyi biliyor yinede José ile devam olur gbi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

Sergen Yalçın hoca gelirse güzel olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.