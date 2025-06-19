Ali Koç: İmza Kampanyası ve Sponsorluk Anlaşmaları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

- Ali Koç'tan, imza kampanyasına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç :

"Niye imzalar hala kulübe getirilmemiştir?"

"Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşması"

"120. yılımızın formalarını şimdiden hazırlıyoruz"

1 Temmuz'da stadyumda lansman düzenlenecek

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi için başlatılan imza kampanyası hakkında konuştu. Başkan Koç, "Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul etmektedir. İmza sürecini yöneten arkadaşlar yeterli imza sayısına ulaştıklarını ifade etmekteler. Ancak bu imzaları kulübümüze ulaştırma konusunda aynı heyecanı ve motivasyonu yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzalar kulübe ne zaman gelecek?" dedi.

Fenerbahçe ile Adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi içerisinde yer alan 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenlendi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Çok karlı bir anlaşma olacak"

Başkan Ali Koç, söz konusu sponsorluk anlaşmasında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun etkisinden bahsederek, "Hocamız geldiği ilk günden beri sponsorumuzla olan ilişkilerinden dolayı bize reddedemeyeceğimiz bir teklif gelecek demişti. Dediği gibi de oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anlaşmadan çok daha karlı bir anlaşma olacak. Sadece ciro tarafında değil, kar tarafında da Fenerbahçe'ye katkısı olacak. Büyük Fenerbahçe taraftarı, formaları her zaman olduğu gibi öyle bir tüketelim ki yetişemesinler" şeklinde konuştu.

"120. yılımızın formalarını şimdiden hazırlıyoruz"

Fenerbahçe'nin 120. yılı olan 2027 yılı için formaların şimdiden hazırlanmaya başlandığını belirten Başkan Koç, "120. yılımızın formalarını şimdiden hazırlıyoruz. Formalar 1.5 yıl öncesinden onaylanıyor. 120. yılımız için çok özel formalar hazırladılar. Bizim DNA'mız, onların DNA'sına çok uyuyor. Fenerium 2 senedir 27-28 milyon Euro net kar kazanıyor. Bu rekabet sayesinde gerçekleşti. Rekabetin bereketini gördük" dedi.

"Niye imzalar hala kulübe getirilmemiştir"

Olağanüstü genel kurul için toplanan imza süreciyle ilgili de konuşan Başkan Koç, "Transfer çalışmalarımız ve yapılanmalarımız sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul etmektedir. Demokratik bir haktır, saygı duyulması gereken bir haktır. Camiamızın tarihine baktığımızda gelecekte sakınca oluşturabileceği için uygun olmadığını belirttik. Geldiğimiz nokta itibarıyla önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve kulübümüzün geleceği açısından önemli mevzulara odaklanmaktayız. İmza sürecini yöneten arkadaşlar yeterli imza sayısına ulaştıklarını ifade etmekteler. Ancak bu imzaları kulübümüze ulaştırma konusunda aynı heyecanı ve motivasyonu yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzalar kulübe ne zaman gelecek? Niye bu imzalar toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bunu yapan arkadaşlar ilk günden excel formatına taşımayı düşünmemiş midir?" ifadelerini kullandı.