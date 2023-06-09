Ali Koç ile PSG Başkanı Nasır el-Halifi'den taraftarı heyecanlandıran kare! Bomba transfer için buluştular

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Paris Saint-Germain Başkanı Nasır el-Halifi ile bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı sosyal medyayı sallarken, Renato Sanches transferi için görüşüldüğü konuşuluyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni sezon için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Renato Sanches.

SANCHES TRANSFERİ KONUŞULDU

Yeni sezonda takıma dünyaca ünlü futbolcuları katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Paris Saint-Germain Başkanı Nasır el-Halifi ile buluştu. İkilinin, Renato Sanches transferi için görüştüğü konuşuluyor. Ali Koç ve Nasır el-Halifi'nin çektirdiği fotoğraf sosyal medyada taraftarı heyecanlandırdı.

27 MAÇA ÇIKTI

Renato Sanches bu sezon PSG formasıyla 27 maça çıktı. 25 yaşındaki Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol atma balarısı gösterdi. Sanches'in piyasa değeri 20 milyon euro.