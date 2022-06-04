Ali Koç genel kurulda konuştu! Rahmetli dedesinin sözünü söyledi salon yıkıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Koç genel kurulda konuştu! Rahmetli dedesinin sözünü söyledi salon yıkıldı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'de olağan genel mali kurulunda teknik direktör İsmail Kartal'a veda töreni düzenlendi. Kürsüye çıkan Ali Koç, İsmail Kartal ve eşine teşekkür ederek: "Rahmetli dedem hep şunu söylerdi; Başarılı bir erkeğin arkasında hep güçlü bir kadın olmalıdır." Sema Hanım, İsmail Kartal'a çok büyük destek oldu. Ailecek arkasında durdular. Fenerbahçe camiası adına teşekkür ederim. İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi değeri var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, olağan mali genel kurulunda sezonu başarılı bir şekilde noktalayan İsmail Kartal'a veda etti. Başkan Ali Koç ve İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ DEDESİNiN SÖZÜNDEN ALINTI YAPTI

Kürsüde konuşma yapan Ali Koç dedesinin sözünü alıntılayarak İsmail Kartal ve ailesine teşekkürlerini sundu: "Rahmetli dedem hep şunu söylerdi; Başarılı bir erkeğin arkasında hep güçlü bir kadın olmalıdır." Sema Hanım, İsmail Kartal'a çok büyük destek oldu. Ailecek arkasında durdular. Fenerbahçe camiası adına teşekkür ederim. İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi değeri var"

Ali Koç genel kurulda konuştu! Rahmetli dedesinin sözünü söyledi salon yıkıldı

İSMAİL KARTAL: FENERBAHÇE ARMASI ÇOK BÜYÜKTÜR

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal duygu dolu sözlerle sevdalısı olduğu Fenerbahçe'ye veda ederken:"Fenerbahçe arması çok büyüktür. Dünyada eşi ve benzeri yoktur. Yeni gelen hocamız ve birkaç transferle, bu takım Allah'ın izniyle şampiyon olacaktır. Şampiyonluk için artık her şey hazır. Allah, Fenerbahçe'mizin yanında olsun'' ifadelerini kullandı.

Ali Koç genel kurulda konuştu! Rahmetli dedesinin sözünü söyledi salon yıkıldı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title