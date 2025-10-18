Ali Koç: Fenerbahçe'nin Enerjisi Şampiyonluklara Odaklanmalı

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, kulübün enerjisini borç yapılanmalarına değil, şampiyonluklara odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Hepimizin beklediği futbolda şampiyonluğu inşallah kısa sürede Sadettin başkanın liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır, duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde burada vermek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya katılım sağlayan eski başkan Ali Koç, konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Seçim sonuçlarının camiaya hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Koç, "Olağanüstü seçimli genel kurulumuz çok iyi yönetildi. Sonuçlar açıklanınca biz de Fenerbahçemiz'e yakışan şekilde devir teslim yaptık. Bu vesileyle Sadettin Saran ve yönetiminin Fenerbahçe'ye yakışır şekilde teslim aldığın düşünüyorum. Başkan o süreçten beri ne zaman görüşmemiz gerektiğinde açık ve şeffaf şekilde yaptık. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Geçtiğimiz gün olağanüstü genel kurulda geçmeyen maddelerin hem kulübümüzün işleyişindeki gerekliliğine hem mali yapının sürdürülebilirliğine vurgu yapan bir mektup aldım. Bugün Ülker Arena'da biri gelip konser vermek istediğinde kiralayamıyoruz. O gün ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ısrarlar bu maddelerin yıllardır onaylandığı gibi, onaylanması gerektiğini Fenerbahçe'yi seven, düşünen her kongre üyesinin sorumluluğu olduğunu söyledik. Kim seçilirse seçilsin, bu maddelerin kulübümüzün faaliyetlerini kilitleyeceğini ifade ettik. Aslında buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Aslında kulüp siyasetimizin Fenerbahçemiz'e ne kadar zarar verdiğini gördük. En önemli şey buradan ders almak olacaktır. Satır arası okuduğunuzda aslında bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçeceği başkan ve yönetim kurulu üyelerine güvenmeme hissi doğuyor. Murat (Salar) bey dedi ki Emlak Konut ile yapacağımız anlaşmalarda gri alan kalmayacak dedi. Diğer bir deyişle bizler olsaydı gri alan kalacaktı. Belki de biz usulsüzlük yapacaktık mesajı doğuyor" diye konuştu.

"Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın duruşu içinde olmayacağım"

"El birliği ile hareket etmeliyiz" diyen Ali Koç, taşınmazlarla ilgili maddelere yönelik, "Bundan önce bu maddeler sorgusuz sualsiz geçmiştir. Kulübün enerjisini borç yapılanmalarına değil, şampiyonluklara odaklanalım. Hepimizin beklediği futbolda şampiyonluğu inşallah kısa sürede Sadettin başkanın liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır, duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde burada vermek istiyorum. Bu mantalite olan Fenerbahçelilerin, Fenerbahçeliliğini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Biz köstek değil, sadece destek olacağız. Günün sonunda kazanan yönetimler değil, Fenerbahçe'dir. Fenerbahçemiz kişisel hesapların değil, ortak hayallerin kulübüdür. Yönetimimiz boyunca yaşamadığımız desteği Sadettin Saran ve yönetimine vereceğiz. Yönetimimizin başarılı olması için camia olarak etraflarında kenetlenmemiz lazım. Yıkıcı, yıpratıcı siyaset zarar veriyor. Lütfen artık enerjimizi birlik ve beraberliğe, rakiplerle mücadeleye, haksızlıklarla mücadeleye harcayalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL