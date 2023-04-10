Ali Koç'tan taraftara hediye! Fenerbahçe iki yıldıza birden imza attırıyor

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek Miha Zajc ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Başkan Ali Koç, mukavelesi 2024'te dolacak olan Miguel Crespo ile de yeni sözleşme imzalanması için bizzat talimat verdi.

Fenerbahçe sezon tamamlanmadan iç transferdeki işlemleri bitirmeyi hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de öncelik, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Beşiktaş'ın markajında olan Miha Zajc'ın mukavelesi sezon sonu doluyor. Sloven futbolcuya 1.5 milyon eurodan yeni bir kontrat önerildi. Teklifden memnun kalan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.

CRESPO'YA ÖNLEM

2024'te mukavelesi bitecek olan Miguel Crespo'ya da iyileştirme yapılacak. Portekizli orta sahanın ücreti de 1,5 milyon euro seviyelerine çekilecek.

ALİ KOÇ'UN İKİLİSİ

Taraftarın sevgilisi olan iki futbolcuya Başkan Ali Koç da hayli kıymet veriyor. Koç'un, Zajc ve Crespo'yu birlikte izlemek istediği de ifade ediliyor.