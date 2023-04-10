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Ali Koç'tan taraftara hediye! Fenerbahçe iki yıldıza birden imza attırıyor

Ali Koç'tan taraftara hediye! Fenerbahçe iki yıldıza birden imza attırıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek Miha Zajc ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Başkan Ali Koç, mukavelesi 2024'te dolacak olan Miguel Crespo ile de yeni sözleşme imzalanması için bizzat talimat verdi.

Fenerbahçe sezon tamamlanmadan iç transferdeki işlemleri bitirmeyi hedefliyor. Sarı-Lacivertliler'de öncelik, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak.

Ali Koç devreye girdi! Fenerbahçe iki yıldıza birden imza attırıyor

Beşiktaş'ın markajında olan Miha Zajc'ın mukavelesi sezon sonu doluyor. Sloven futbolcuya 1.5 milyon eurodan yeni bir kontrat önerildi. Teklifden memnun kalan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Ali Koç devreye girdi! Fenerbahçe iki yıldıza birden imza attırıyor

2024'te mukavelesi bitecek olan Miguel Crespo'ya da iyileştirme yapılacak. Portekizli orta sahanın ücreti de 1,5 milyon euro seviyelerine çekilecek.

Taraftarın sevgilisi olan iki futbolcuya Başkan Ali Koç da hayli kıymet veriyor. Koç'un, Zajc ve Crespo'yu birlikte izlemek istediği de ifade ediliyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Miguel Crespo Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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