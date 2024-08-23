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Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin transfer sebebi ortaya çıktı. Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdiği ve bu durumun ayrılığın sinyallerini vermesine neden olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan yıldız golcü Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılılara neden transfer olduğu ortaya çıktı.

ALİ KOÇ'TAN UYARI ALINCA ORTALIK KARIŞTI

Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdi. Bu durum, Batshuayi'nin ayrılığın sinyallerini vermesine neden oldu.

Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

ERDEN TİMUR GÖREVİ BIRAKMADAN ÖNCE ANLAŞMIŞ

Erden Timur'un görevi bırakmadan önce Belçikalı golcüyle iletişime geçtiği ve Batshuayi'nin Galatasaray'dan aldığı teklifi tereddütsüz kabul ettiği belirtildi.

Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

Barış O. B.:

Ali Koç gün geçmiyor ki Fenerbahçe'ye kaybettirmesin

112
18
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Kadir ordulu:

Ali KOC başkan GS şampiyon

81
20
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NediyonDegisik:

Bak simdi Bu futbolcunun Ne ali koca ihtiyaci var ne Turk futboluna Hani hamit altintop diyordu ya Benim Turk Futboluna ihtiyacim yok. iste bu da ayni. paran ve yetenegin varsa kimseye muhtac degilsin.

13
3
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Eko cCc:

Nasıl kaçırdık bu adamı yaaa. Ah başkan ah!

7
4
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Mehmet Vatandaş:

Beşiktaşta niye oynamadı bu futbol karakteri:))))

6
2
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