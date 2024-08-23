Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin transfer sebebi ortaya çıktı. Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdiği ve bu durumun ayrılığın sinyallerini vermesine neden olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan yıldız golcü Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılılara neden transfer olduğu ortaya çıktı.
ALİ KOÇ'TAN UYARI ALINCA ORTALIK KARIŞTI
Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdi. Bu durum, Batshuayi'nin ayrılığın sinyallerini vermesine neden oldu.
ERDEN TİMUR GÖREVİ BIRAKMADAN ÖNCE ANLAŞMIŞ
Erden Timur'un görevi bırakmadan önce Belçikalı golcüyle iletişime geçtiği ve Batshuayi'nin Galatasaray'dan aldığı teklifi tereddütsüz kabul ettiği belirtildi.