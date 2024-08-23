Ali Koç detayı çok konuşulur! Batshuayi'nin Galatasaray'a neden transfer olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a transfer olan yıldız golcü Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılılara neden transfer olduğu ortaya çıktı.

ALİ KOÇ'TAN UYARI ALINCA ORTALIK KARIŞTI

Belçikalı futbolcunun, geçen sezon izin gününü milli takımdan yakın arkadaşı Dries Mertens ile geçirdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumu uyarmak istemesi üzerine olumsuz bir tepki verdi. Bu durum, Batshuayi'nin ayrılığın sinyallerini vermesine neden oldu.

ERDEN TİMUR GÖREVİ BIRAKMADAN ÖNCE ANLAŞMIŞ

Erden Timur'un görevi bırakmadan önce Belçikalı golcüyle iletişime geçtiği ve Batshuayi'nin Galatasaray'dan aldığı teklifi tereddütsüz kabul ettiği belirtildi.