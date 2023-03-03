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Ali Koç, canlı yayında bu fotoğraf üzerinden ateş püskürdü: Siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tribündeki "Hükümet istifa" sloganları sonrası sarı-lacivertli kulübün hedef gösterildiğini belirtirken, "Ben de tribünde siyasi söylem istemiyorum. Ama tezahüratların çok ötesinde, zaman zaman siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz. Bakanların şampiyonlukta selfie çekmesi siyaset olmuyor mu?" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda tribünlerde yapılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası sessizliğini bozan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu.

"Ben de tribünde siyasi söylem istemiyorum" diyen Koç açıklamasında, "Ama tezahüratların çok ötesinde, zaman zaman siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz. Bakanların şampiyonlukta selfie çekmesi siyaset olmuyor mu?

Cumartesi - Pazar oynanan maçlarından ardından kulüpleri açıklamaya zorlamak siyaset olmuyor mu? Bir maçta tezahürat olunca, Fenerbahçe vatan haini! Yok, öyle değil! İnsanları kışkırtıyorsunuz! Çok önemli dertler varken, futbol camiası omuz omuza vermişken, yaptıklarınız çok yanlış." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Süper Lig'deki şampiyonluk maçına giden Trabzonsporlu bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu, tribünde şampiyonluk selfiesi çektirmişti.

Ali Koç, canlı yayında bu fotoğraf üzerinden ateş püskürdü: Siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz

Haberler.com - Spor

Adil Karaismailoğlu Mustafa Varank Süleyman Soylu Mehmet Muş Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Panther Panthera:

Koc iyi sacmalamis. Bakanlar maca gitmesinmi, eglenmesinmi, ali koc istifa etmesi lazim hem simdi. yarin degil. Biraz ahlak

Cevap Yaz185Yayından Kaldır
Metin Demir:

tırabzon geçen yıl şampıyon yapıldı doğru ama bunu herkesin bildiği gibi adamların kupasını vermediniz için hükümet mecburen yaptı her şaibenin altında fenerbahçe yazıyor

Cevap Yaz1511Yayından Kaldır
t t:

Komik açıklama olmus

Cevap Yaz1211Yayından Kaldır
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