Ali Koç, canlı yayında bu fotoğraf üzerinden ateş püskürdü: Siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tribündeki "Hükümet istifa" sloganları sonrası sarı-lacivertli kulübün hedef gösterildiğini belirtirken, "Ben de tribünde siyasi söylem istemiyorum. Ama tezahüratların çok ötesinde, zaman zaman siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz. Bakanların şampiyonlukta selfie çekmesi siyaset olmuyor mu?" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda tribünlerde yapılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası sessizliğini bozan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu.

SİYASETİ SİZ FUTBOLUN İÇERSİNE SOKUYORSUNUZ"

"Ben de tribünde siyasi söylem istemiyorum" diyen Koç açıklamasında, "Ama tezahüratların çok ötesinde, zaman zaman siyaseti siz futbolun içerisine sokuyorsunuz. Bakanların şampiyonlukta selfie çekmesi siyaset olmuyor mu?

"İNSANLARI KIŞKIRTIYORSUNUZ"

Cumartesi - Pazar oynanan maçlarından ardından kulüpleri açıklamaya zorlamak siyaset olmuyor mu? Bir maçta tezahürat olunca, Fenerbahçe vatan haini! Yok, öyle değil! İnsanları kışkırtıyorsunuz! Çok önemli dertler varken, futbol camiası omuz omuza vermişken, yaptıklarınız çok yanlış." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA TRİBÜNDEYDİLER

Geçen yıl Süper Lig'deki şampiyonluk maçına giden Trabzonsporlu bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu, tribünde şampiyonluk selfiesi çektirmişti.