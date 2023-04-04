Ali Koç bırakırsa Fenerbahçe'de başkan kim olacak? Aziz Yıldırım'ın dışında iki isim daha var

Taraftarların sert şekilde istifasını istediği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 yılın sonunda kredisini tüketti. Ali Koç'un ayrılması halinde zorlu görev için Aziz Yıldırım'ın dışında Sadettin Saran ve Mehmet Ali Aydınlar'ın da ismi gündemde.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de 10 kişi kalan ezeli rakibi Beşiktaş'a, önde olduğu maçı 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. 5 yıllık görev süresinde futbolda büyük hüsran yaşatan Başkan Ali Koç, kredisini tüketmiş durumda.

İSTİFA SESLERİ

Beşiktaş derbisinin son bölümünde taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etmiş, sert tezahüratlar yapmıştı. İstifası istenen Başkan Ali Koç'un bu baskıdan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

AZİZ YILDIRIM İSTEMİYOR

Bazı kongre üyeleri, eski başkan Aziz Yıldırım'ın dönmesi için baskı yapıyor. Ancak Yıldırım buna sıcak bakmadı. Kulüpte başkan adayı çıkmaması halinde düşük ihtimal de olsa Yıldırım'ın geri dönebileceği konuşuluyor.

EN CİDDİ ADAY SARAN

Ünlü medya patronu ve iş insanı Sadettin Saran, başkanlık görevi için en ciddi aday olarak gözüküyor. Saran, her fırsatta bu görev için hazır olduğunu ifade ediyor.

BİR DİĞER ADAY AYDINLAR

Daha önce Aziz Yıldırım'la Fenerbahçe başkanlığı için yarışan eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın ismi de kulislerde konuşuluyor. Ancak Aydınlar ismine diğer adaylara nazaran camiada daha soğuk bakılıyor.