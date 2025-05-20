Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde yönetim kurulunda yer alan Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kongre'nin Haziran ayında olmasını dile getirdi. Sarı-lacivertlilerde daha önce de Ali Koç'un yönetiminde bulunan eski yönetici Metin Şen, Ali Koç'u erken seçime davet etmişti.

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda da istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, artan tepkiler nedeniyle eylül ayında seçime gideceğini açıklamıştı ancak seçim kararı da protestoları engellemedi. Başkan Ali Koç'a son olarak önceki dönemlerde yönetiminde yer verdiği Metin Sipahioğlu'ndan kötü haber geldi.

ALİ KOÇ'U ERKEN SEÇİME DAVET ETTİ

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin iyiliği için Ali Koç'u haziran ayında seçime gitmeye davet etti.

Metin Sipahioğlu yaptığı açıklamada, ''Eylül ayındaki kongre bence çok geç. Planlamalar bitmiş, lig başlamış olacak. Camiadaki rahatsızlık budur. Tüzüğe göre Yönetim isterse, 7-14 Haziran'da kongre yapabiliyoruz. Kongremiz Haziran'da olmalı, camia önünü görmelidir.'' ifadelerini kullandı.

METİN ŞEN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sarı-lacivertlilerde daha önce Ali Koç'un başkanlığa ilk seçildiği dönemki yönetim kurulunda bulunan eski yönetim kurulu üyesi Metin Şen de açıklamaya yaparak Ali Koç'un seçimi daha erken dönemde yapmasını dile getirmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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