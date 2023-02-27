Ali Çamlı hakkında hakaret içerikli paylaşımlara suç duyurusu

Avukat Fatih Şen ; Kayseri spor Kulübü Başkanı Ali Çamlı hakkında yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Avukat Fatih Şen, Yukatel Kayseri spor Başkanı Ali Çamlı'ya yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili açıklama yaparak; "Milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde bir takım bindirilmiş kıtaların, provakatif eylemler içerisine girmiş bulunduğunu görmekteyiz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep birlikte bağırılması gereken stadyumlarda haksız istifa çığlıklarının yükselmesi en çok spor kulüplerine ve onların güzide taraftarlarına zarar verecektir. Yukatel Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın birlik ve beraberlik çağrısı toplumun hemen her kesimi tarafından övgü ile karşılanmıştır. Bu açıklama spor kulüplerinin bulunması gerektiği siyaset dışı çizgiyi de göstermiştir. Müvekkil Ali Çamlı'ya yönelik işbu açıklamasından dolayı yapılan hakaret içerikli ve provakatif paylaşımlar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulacağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ